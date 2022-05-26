Милле Йовович подарили патриотическую подвеску от украинского бренда (фото)

Знаменитость получила презент от другой звезды украинского происхождения

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46-летняя американская актриса Милла Йовович получила в подарок патриотическую подвеску от украинского бренда Guzema. Об этом сообщил бренд в своих соцсетях.

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Как известно, уроженке Киева украшение в цветах украинского флага подарила модель Алина Байкова.

Звезды украинского происхождения встретились во Франции, где проходит 75-й Каннский кинофестиваль.

[ + – ] Милла Йовович и Алина Байкова

Алина Байкова, украинская модель, долгое время проживающая в США, активно выражает свою позицию и поддерживает Украину. Девушка использует свои соцсети с миллионами подписчиков и выходит на красные дорожки с украинским флагом в руках.

[ + – ] Милла Йовович стала владелицей подвески в украинских цветах

"Передарила свой презент от @guzema_jewelry… прекрасная Милла Йовович в украшениях Свободы", — подписала снимки с голливудской актрисой Алина Байкова.

Отметим, что цена такой подвески составляет более 9 тысяч гривен.

[ + – ] Подвеска "Свобода"

"У свободы есть два цвета — желтый и голубой. Мы создали мини-коллекцию золотых сердец на шелковых шнурках именно в таких цветах, чтобы поддержать Украину в это нелегкое время. В комплекте с каждой подвеской идут 2 шнурка: желтый и голубой. Эти цвета всегда будут напоминать, чего стоит свобода и независимость", — отмечала дизайнер аксессуаров.

Напомним, голливудская актриса Милла Йовович в начале полномасштабной российской военной агрессии публично поддержала Украину, заявив, что эта война разбивает ее сердце.

Также Фокус писал об эффектном выходе модели Алины Байковой на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Знаменитость держала в руках государственный флаг Украины.