Украинская модель Алина Байкова вышла на красную дорожку с украинским флагом

Модель родилась в Кропивницком, но уже много лет живет в США

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Украинская модель Алина Байкова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля с флажком Украины. Снимки модели появились в мировых СМИ и сама она опубликовала несколько фото в соцсетях.

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Алина Байкова начинала, как модель в Китае, позже стала музой модного дома Dior. Алина давно живет в США, занимается благотворительными проектами знаменитостей и владеет студией флористики Alina's Flower. В последние годы встречалась с Патриком Кэрроллом, основателем компании Organisation.

[ + – ] Модель Алина Байкова на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Но когда началась война в Украине, Алина использовала все свои связи, чтобы помочь родной стране и делает все, чтобы в мировом информационном пространстве о нашей стране говорили как можно больше.

Накануне Алина посетила Каннский кинофестиваль. Модель вышла на красную дорожку перед премьерным показом фильма "Решение уйти".

Для выхода Алина выбрала эффектное розовое платье от ливанского бренда AZZI & OSTA, которое украсила ленточкой в цветах украинского флага и с украинским флажком.

[ + – ] Модель Алина Байкова на Каннском кинофестивале

Ранее мы писали, что Байкова встречалась в Нью-Йорке с мэром города и обсуждала помощь украинцам, которые хотят выехать в США. В тот день на модели был голубой жакет от украинского бренда GASANOVA.

Напомним, Эльвира Гасанова, чьи вещи носят знаменитости и в Украине и за рубежом, рассказала, что российские оккупанты жили в ее доме в Буче.