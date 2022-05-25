Українська модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку з українським прапором

Модель народилася в Кропивницькому, але вже багато років живе в США.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку кінофестивалю Канн із прапорцем України. Знімки моделі з'явилися у світових ЗМІ, і сама вона опублікувала кілька фото в соцмережах.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Аліна Байкова починала як модель у Китаї, пізніше стала музою модного будинку Dior. Аліна давно живе в США, займається благодійними проєктами знаменитостей і володіє студією флористики Alina's Flower. Останніми роками зустрічалася з Патріком Керроллом, засновником компанії Organisation.

[ + – ] Модель Аліна Байкова на кінофестивалі Канн Фото: Getty Images

Але, коли почалася війна в Україні, Аліна використала всі свої зв'язки, щоб допомогти рідній країні, та робить усе, щоб у світовому інформаційному просторі про нашу країну говорили якнайбільше.

Напередодні Аліна відвідала Каннський кінофестиваль. Модель вийшла на червону доріжку перед прем'єрним показом фільму "Рішення піти".

Для виходу Аліна обрала ефектну рожеву сукню від ліванського бренду AZZI & OSTA, яку прикрасила стрічкою в кольорах українського прапора та з українським прапорцем.

[ + – ] Модель Аліна Байкова на кінофестивалі Канн

Раніше ми писали, що Байкова зустрічалася в Нью-Йорку з мером міста й обговорювала допомогу українцям, які хочуть виїхати в США. Того дня на моделі був блакитний жакет українського бренду GASANOVA.

Нагадаємо, Ельвіра Гасанова, чиї речі носять знаменитості і в Україні, і за кордоном, розповіла, що російські окупанти жили в її будинку в Бучі.