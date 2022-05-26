Міллі Йовович подарували патріотичну підвіску від українського бренду (фото)

Знаменитість отримала презент від іншої зірки українського походження

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46-річна американська акторка Мілла Йовович стала власницею патріотичної підвіски від українського бренду Guzema. Про це повідомив бренд у своїх соцмережах.

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Як відомо, уродженці Києва прикрасу в кольорах українського прапора подарувала модель Аліна Байкова.

Зірки українського походження зустрілися на території Франції, де наразі проходить 75-й Каннський кінофестиваль.

[ + – ] Мілла Йовович та Аліна Байкова

Аліна Байкова, українська модель, яка тривалий час мешкає у США, активно висловлює свою позицію щодо підтримки України. Дівчина використовує свої соцмережі з мільйонами підписників і виходить на червоні доріжки з українським прапором у руках.

[ + – ] Міла Йовович стала власницею підвіски в українських кольорах

"Передарувала свій презент від @guzema_jewelry … прекрасна Мілла Йовович у прикрасах Свободи", — підписала знімки з голлівудською акторкою Аліна Байкова.

Зазначимо, що ціна такої підвіски становить понад 9 тисяч гривень.

[ + – ] Підвіска "Свобода"

"Cвобода має два кольори — жовтий та блакитний. Ми створили мініколекцію золотих сердець на шовкових шнурках саме в таких кольорах, аби підтримати Україну в цей нелегкий час. У комплекті з кожною підвіскою йдуть 2 шнурки: жовтий та блакитний. Ці кольори завжди нагадуватимуть, чого вартує свобода та незалежність", — зазначала дизайнерка аксесуарів.

Нагадаємо, голлівудська акторка Мілла Йовович на початку повномасштабної російської військової агресії публічно підтримала Україну та заявила, що ця війна розбиває її серце.

Також Фокус писав про ефектний вихід моделі Аліни Байкової на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Знаменитість тримала у своїх руках державний прапор України.