Мілла Йовович заявила, що війна в Україні розбиває їй серце

Ще одна голлівудська зірка – Мілла Йовович – підтримала Україну у військовому протистоянні з Росією. За словами акторки, події в її рідній країні приголомшили її та розбили їй серце.

Голлівудська зірка Мілла Йовович, яка народилася в Києві, опублікувала в себе в Instagram емоційний пост про воєнне вторгнення Росії в Україну.

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"Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюсь на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їх життя лежить в обвуглених уламках.. Лідери, які не можуть принести мир. Нескінченна сила імперіалізму. І завжди народ розплачується кров'ю та сльозами" — написала акторка.

Мілла Йовович також опублікувала посилання у своєму профілі на волонтерські організації, які допомагають українцям.

Фокус раніше писав, що проти війни в Україні, яку розв'язала Росія, висловилися знаменитості у всьому світі. Серед них акторка Анджеліна Джолі, модель Кім Кардаш'ян, співачка Мадонна, письменник Стівен Кінг, а також російські знаменитості.