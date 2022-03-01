Милла Йовович заявила, что война в Украине разбивает ей сердце

Еще одна голливудская звезда — Милла Йовович — поддержала Украину в военном противостоянии с Россией. По словам актрисы, события в ее родной стране ошеломили ее и разбили ей сердце

Голливудская звезда Милла Йовович, которая родилась в Киеве, опубликовала у себя Instagram эмоциональный пост о военном вторжении России в Украину.

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"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных осколках. Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и терроре, которые они пережили. Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами" — написала актриса.

Милла Йовович также опубликовала ссылку в своем профиле на волонтерские организации, которые помогают украинцам.

Фокус ранее писал, что против войны в Украине, которую развязала Россия, высказались знаменитости по всему миру. Среди них актриса Анджелина Джоли, модель Ким Кардашьян, певица Мадонна, писатель Стивен Кинг, а также российские знаменитости.