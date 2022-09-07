Аліна Байкова в розкішній кораловій сукні відвідала Венеційський кінофестиваль
Знаменитість народилася в Україні, проте тривалий час мешкає та працює у США.
33-річна українська супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у розкішній кораловій сукні. Знімками із заходу знаменитість поділилася у своїх соцмережах.
До камер зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює за кордоном, вийшла у кораловій сукні зі шлейфом та відкритою спиною від Poesie Veneziane. Як аксесуари до вечірнього аутфіту Аліна Байкова обрала сріблясті сережки та каблучки. На ногах моделі були охайні босоніжки в тон основного вбрання.
Волосся української знаменитості було зібране в охайний пучок, а на обличчі красувалася яскрава помада.
Уродженка Кропивницького часто з'являється на престижних міжнародних подіях, де виражає свою підтримку України. Зокрема на Каннському кінофестивалі топ-модель вийшла на червону доріжку з українським прапором. Також у своїх соцмережах зірка подіумів активно виражає свою політичну позицію.
Нагадаємо, Аліна Байкова відвідала Каннський кінофестиваль в кінці травня 2022.
Також Фокус писав про особливий подарунок від Аліни Байкової голлівудській знаменитості Міллі Йовович — акторка та уродженка Києва отримала жовту-синю підвіску.