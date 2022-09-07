Аліна Байкова в розкішній кораловій сукні відвідала Венеційський кінофестиваль

Знаменитість народилася в Україні, проте тривалий час мешкає та працює у США.

33-річна українська супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у розкішній кораловій сукні. Знімками із заходу знаменитість поділилася у своїх соцмережах.

До камер зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює за кордоном, вийшла у кораловій сукні зі шлейфом та відкритою спиною від Poesie Veneziane. Як аксесуари до вечірнього аутфіту Аліна Байкова обрала сріблясті сережки та каблучки. На ногах моделі були охайні босоніжки в тон основного вбрання.

Волосся української знаменитості було зібране в охайний пучок, а на обличчі красувалася яскрава помада.

[ + – ] Аліна Байкова на Венеційському кінофестивалі

Уродженка Кропивницького часто з'являється на престижних міжнародних подіях, де виражає свою підтримку України. Зокрема на Каннському кінофестивалі топ-модель вийшла на червону доріжку з українським прапором. Також у своїх соцмережах зірка подіумів активно виражає свою політичну позицію.

[ + – ] Аліна Байкова у Каннах 2022 Фото: Getty Images

Нагадаємо, Аліна Байкова відвідала Каннський кінофестиваль в кінці травня 2022.

Також Фокус писав про особливий подарунок від Аліни Байкової голлівудській знаменитості Міллі Йовович — акторка та уродженка Києва отримала жовту-синю підвіску.