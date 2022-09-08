Топ-модель Аліна Байкова продемонструвала сукню в кольорах української крові (фото)

Знаменитість вкотре публічно підтримала Україну.

33-річна українська топ-модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні в кольорах української крові. Про це зірка подіумів зазначила на своїй Instagram-сторінці.

До камер уродженка Кропивницького вийшла в напівпрозорій червоній сукні українського бренду Tasha Mano. Проте колір наряду був обраний не просто так.

"Сьогодні я надягнула червоне не для пристрасті. Я в червоному, тому що моя країна в крові, мої люди в крові. Емоційно та фізично", — зазначила Аліна Байкова.

[ + – ] Аліна Байкова Фото: Getty Images

У руках топ-модель, яка тривалий час мешкає та працює у США, тримала український прапорець. Її волосся було зібране в охайний пучок, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на губи. На ногах моделі були туфлі в тон основного наряду.

Аліна Байкова в символічному образі відвідала показ документального фільму американського режисера Євгена Афінеєвського про війну в Україні "Свобода у вогні".

[ + – ] Аліна Байкова Фото: Getty Images

Зокрема у своїх соцмережах зірка подіумів показала, як збиралася на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю. Вона фарбувалася під пісню Kalush Orchestra "Стефанія".

Нагадаємо, Аліна Байкова на 79-му Венеційському кінофестивалі продемонструвала розкішну коралову сукню.

Також Фокус писав про підтримку України Аліною Байковою під час кінофестивалю у Каннах.