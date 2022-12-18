Грав у нарди. Журналіст описав поведінку Леонардо Ді Капріо під час польоту

Сімону Стольцову пощастило сидіти у літаку прямо біля голлівудської знаменитості.

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Американський журналіст Сімон Стольцов розповів, як сидів у літаку поруч з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

"Я в літаку сиджу поруч з Леонардо Ді Капріо… Що мені робити?" — запитав своїх підписників журналіст.

За словами Стольцова, оскароносний актор більшу частину часу під час польоту грав у нарди на телефоні. Згодом Ді Капріо замовив газовану воду та трохи підсоленого горошку.

Щодо зовнішнього вигляду знаменитості, то для подорожі він обрав чорні кросівки бренду Hoka.

Також Леонардо Ді Капріо попросив журналіста скористуватись його підстаканником.

"Я думав сказати: "Джеку, ми летимо!" Я дав йому спокій", — зазначив Стольцов.

На початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Леонардо Ді Капріо перерахував на потреби ЗСУ 10 мільйонів доларів. Попри це, публічно оскароносний актор не озвучив свою політичну позицію.

Наразі йому приписують роман з Джіджі Хадід, яка восени 2021 розійшлася зі співаком Зейном Маліком та виховує дворічну доньку Хай.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та супермодель палестинського походження Джіджі Хадід сходили на побачення.

Також Фокус писав про реакцію Леонардо Ді Капріо на повномасштабну війну в Україні.