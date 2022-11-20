Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід сходили на побачення (фото)

Знаменитості продовжують підігрівати чутки про роман, при цьому офіційно не коментуючи свій сімейний статус.

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48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо та супермодель Джіджі Хадід помітили на побаченні в Нью-Йорку. Про це пише Page Six.

Зіркова пара виходила з ресторану Cipriani, коли їх помітили місцеві папараці. Зірка подіумів палестинського походження обрала для романтичної вечері чорний топ, сірі штани та трендову байкерську куртку. До образу молода мама додала сіруватий шарф.

Тим часом оскароносний актор обрав для виходу чорну куртку, джинси та кепку.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

І хоча зірки офіційно не коментують свого роману, вже кілька місяців у мережі обговорюють новий сімейний статус зірки фільму "Титанік" та американської супермоделі.

Зазначимо, що 27-річна Джіджі Хадід виховує дворічну доньку Хай від союзу з музикантом Зейном Маліком. Тим часом Леонардо Ді Капріо розірвав романтичні стосунки з моделлю Камілою Морроне наприкінці літа 2022. Практично одразу почали ширитися чутки про роман 48-річного оскароносного актора та Джіджі Хадід, проте прямо вони не заявляють про свої нові стосунки.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

Нагадаємо, на вечірці з приводу дня народження Леонардо Ді Капріо не було помічено Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про небажання Джіджі Хадід знайомити нового коханого з донькою.