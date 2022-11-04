Джіджі Хадід не хоче знайомити Леонардо Ді Капріо з донькою

Стосунки новоспеченої пари розвиваються повільно.

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Стало відомо, як 27-річна американська супермодель Джіджі Хадід ставиться до майбутнього знайомства свого бойфренда Леонардо Ді Капріо та її дворічної доньки. Про це пише Hollywood Life.

Як повідомляється, зірка подіумів палестинського походження та молода мама ще не готова впускати нового коханого у свою родину.

"Джіджі все ще пізнає Лео. Тому наразі вона не думає знайомити його зі своєю донькою. Насправді цього навіть не було в її планах. Її кар'єра в самому розпалі, але материнство для неї буде завжди важливіше всього. Хоча Джіджі знову вільна…" — розповідає інсайдер, близький до супермоделі.

Зокрема відомо, що голлівудський актор та молода мама часто тусуються разом, тому цілком логічно, що їх час від часу помічають на вечірках.

"Що стосується переходу на інший рівень, пройде багато часу, перш ніж вона буде готова до цього", — розповідає джерело.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: guestinresidence

Восени 2021 Джіджі Хадід розійшлася зі співаком Зейном Маліком після скандалу з домашнім насильством з боку музиканта. Пара зустрічалася близько шести років і від їхнього союзу підростає дворічна донька Хай Хадід, яку зіркова мама ховає від пильного ока папараці.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо помітили на одній вечірці.

Також Фокус писав про зйомку Джіджі Хадід для глянцю в образах з круїзної колекції Chanel 2023.