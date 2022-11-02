Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід помітили на побаченні
Градус серйозності у стосунках знаменитостей лише збільшується.
47-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з американською супермоделлю Джіджі Хадід. Про це повідомляє Page Six.
Зірка фільму "Титанік" відправився на вечірку в честь Геловіну 2022 на спеціальному party-бусі разом з Беллою Хадід та Іриною Шейк. Знаменитості обрали локацією для святкування найстрашнішого свята року Бруклін у Нью-Йорку.
Зокрема джерело повідомило, що Леонардо Ді Капріо обрав для Геловіну страшну маску наполовину монстра, наполовину зомбі.
"Компанія обрала обслуговування у пляшках", — додав інсайдер.
Про ймовірний роман між зіркою подіумів палестинського походження та американським актором стало відомо одразу після його розставання з акторкою Камілою Морроне. Пара зустрічалася близько п'яти років, проте різко закінчила свої романтичні стосунки.
Ді Капріо кілька разів помітили на побаченнях з Джіджі Хадід, а згодом інсайдери підтвердили серйозні наміри голлівудської знаменитості.
Щодо 27-річної Джіджі, то вона самостійно виховує дворічну доньку Хай від союзу з музикантом Зейном Маліком після розставання зі скандалом навколо домашнього насильства з боку співака.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо "переслідує" Джіджі Хадід по всьому світу.
Також Фокус писав про реакцію меншої сестри Джіджі на її новий роман з оскароносним актором.