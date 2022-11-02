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Стиль життя

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід помітили на побаченні

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Фото: Getty Images | Джіджі Хадід

Градус серйозності у стосунках знаменитостей лише збільшується.

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47-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з американською супермоделлю Джіджі Хадід. Про це повідомляє Page Six.

Зірка фільму "Титанік" відправився на вечірку в честь Геловіну 2022 на спеціальному party-бусі разом з Беллою Хадід та Іриною Шейк. Знаменитості обрали локацією для святкування найстрашнішого свята року Бруклін у Нью-Йорку.

Зокрема джерело повідомило, що Леонардо Ді Капріо обрав для Геловіну страшну маску наполовину монстра, наполовину зомбі.

"Компанія обрала обслуговування у пляшках", — додав інсайдер.

Леонардо Ді Капріо Fullscreen
Леонардо Ді Капріо

Про ймовірний роман між зіркою подіумів палестинського походження та американським актором стало відомо одразу після його розставання з акторкою Камілою Морроне. Пара зустрічалася близько п'яти років, проте різко закінчила свої романтичні стосунки.

Ді Капріо кілька разів помітили на побаченнях з Джіджі Хадід, а згодом інсайдери підтвердили серйозні наміри голлівудської знаменитості.

Джіджі Хадід з донькою Fullscreen
Джіджі Хадід з донькою
Фото: gigihadid

Щодо 27-річної Джіджі, то вона самостійно виховує дворічну доньку Хай від союзу з музикантом Зейном Маліком після розставання зі скандалом навколо домашнього насильства з боку співака.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо "переслідує" Джіджі Хадід по всьому світу.

Також Фокус писав про реакцію меншої сестри Джіджі на її новий роман з оскароносним актором.