Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід помітили на побаченні

Градус серйозності у стосунках знаменитостей лише збільшується.

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47-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з американською супермоделлю Джіджі Хадід. Про це повідомляє Page Six.

Зірка фільму "Титанік" відправився на вечірку в честь Геловіну 2022 на спеціальному party-бусі разом з Беллою Хадід та Іриною Шейк. Знаменитості обрали локацією для святкування найстрашнішого свята року Бруклін у Нью-Йорку.

Зокрема джерело повідомило, що Леонардо Ді Капріо обрав для Геловіну страшну маску наполовину монстра, наполовину зомбі.

"Компанія обрала обслуговування у пляшках", — додав інсайдер.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо

Про ймовірний роман між зіркою подіумів палестинського походження та американським актором стало відомо одразу після його розставання з акторкою Камілою Морроне. Пара зустрічалася близько п'яти років, проте різко закінчила свої романтичні стосунки.

Ді Капріо кілька разів помітили на побаченнях з Джіджі Хадід, а згодом інсайдери підтвердили серйозні наміри голлівудської знаменитості.

[ + – ] Джіджі Хадід з донькою Фото: gigihadid

Щодо 27-річної Джіджі, то вона самостійно виховує дворічну доньку Хай від союзу з музикантом Зейном Маліком після розставання зі скандалом навколо домашнього насильства з боку співака.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо "переслідує" Джіджі Хадід по всьому світу.

Також Фокус писав про реакцію меншої сестри Джіджі на її новий роман з оскароносним актором.