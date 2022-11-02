Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид заметили на свидании

Градус серьезности в отношениях знаменитостей только увеличивается.

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47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с американской супермоделью Джиджи Хадид. Об этом сообщает Page Six.

Звезда фильма "Титаник" отправился на вечеринку в честь Хэллоуина 2022 на специальном party-бусе вместе с Беллой Хадид и Ириной Шейк. Знаменитости выбрали локацией для празднования самого страшного праздника года Бруклин в Нью-Йорке.

В частности, источник сообщил, что Леонардо Ди Каприо выбрал для Хэллоуина страшную маску наполовину монстра, наполовину зомби.

"Компания выбрала обслуживание в бутылках", — добавил инсайдер.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо

О предполагаемом романе между звездой подиумов палестинского происхождения и американским актером стало известно сразу после его расставания с актрисой Камилой Морроне. Пара встречалась около пяти лет, но резко закончила свои романтические отношения.

Ди Каприо несколько раз заметили на свидании с Джиджи Хадид, а впоследствии инсайдеры подтвердили серьезные намерения голливудской знаменитости.

[ + – ] Джиджи Хадид с дочерью Фото: gigihadid

Относительно 27-летней Джиджи, она самостоятельно воспитывает двухлетнюю дочь Хай от союза с музыкантом Зейном Маликом после расставания со скандалом касательно домашнего насилия со стороны певца.

Напомним, Леонардо Ди Каприо "преследует" Джиджи Хадид по всему миру.

Также Фокус писал о реакции младшей сестры Джиджи на ее новый роман с оскароносным актером.