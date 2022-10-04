Леонардо Ди Каприо летает по всему миру за Джиджи Хадид

С Джиджи Хадид актера видели в Милане, Нью-Йорке и Париже.

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Голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо недовго горевал после расставания с 25-летней аргентинской супермоделью Камилой Морроне. Их роман длился почти пять лет, но в конце лета стало известно, что Лео и Камила больше не вместе. Новую даму сердца 47-летний голливудский плейбой также присмотрел на подиуме. 27-летняя топ-модель Джиджи Хадид – вот кто теперь волнует воображение Ди Каприо.

Фото: Instagram gigihadid

Что мы знаем о новой избраннице неоднократного обладателя премии "Оскар"? Джиджи (полное имя звучит как Джелена Нура) Хадид – американка нидерландско-палестинского происхождения. Ее мама, Иоланда Хадид, также была известной моделью и несколько раз была замужем. Например, отец Джиджи – Мохаммед Хадид – калифорнийский строительный магнат, а ее отчим, музыкальный продюсер Дэвид Фостер 14 раз был удостоен премии "Грэмми". Девочка выросла в Малибу, а после окончания средней школы отправилась покорять Нью-Йорк.

[ + – ] Джиджи Хадид: красивая, успешная, притягательная Фото: gigihadid

Еще ребенком Джиджи дебютировала в модельном бизнесе, а к 17 года уже рекламировала известные бренды – Tom Ford, Guess и другие. Сестра Белла, которая моложе на два года, также сделала успешную карьеру в модельном бизнесе. Нынче сестры Хадид являются одними из самых высокооплачиваемых топ-моделей мира. Что касается личной жизни, то Джиджи воспитывает двухлетнюю дочь Хай Хадид-Малик, отцом которой является бывший участник группы One Direction Зейн Малик. Они с Джиджи то встречались, то снова сходились, а год назад поставили точку в отношениях. Любопытно, что Джиджи неоднократно высказывалась в поддержку Украины и даже пообещала все свои гонорары за участие в осенних показах 2022 года перечислить в фонд помощи нашей стране.

Светские хроникеры, ссылаясь на свои источники в окружении Ди Каприо, уверяют, что именно он начал "охоту" за Джиджи. Например, среди общих знакомых он наводил справки о вкусах и привычках топ-модели, чтобы максимально ей угодить. По всей видимости, опытному сердцееду удалось заинтересовать звезду модельного бизнеса. Уже в сентябре парочку заметили в Милане на демонстрации коллекции Versace: Джиджи дефилировала на подиуме, а Леонардо был в числе зрителей. Затем их вместе засекли на Неделе моды в Нью-Йорке. И, наконец, Париж. Джиджи прилетела туда, чтобы принять участие в нескольких показах в рамках Недели высокой моды. Следом за ней отправился и Леонардо. Папарацци засекли его, когда он утром выходил из отеля, где остановилась Джиджи. Да и на публике они не стеснялись показываться вместе, хотя пока никак не комментируют в СМИ свои отношения.

[ + – ] Джиджи часто появляется на обложках модных изданий

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