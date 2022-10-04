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Стиль жизни

Леонардо Ди Каприо летает по всему миру за Джиджи Хадид

Леонардо Дикаприо 2022 фото
Фото: Скриншот

С Джиджи Хадид актера видели в Милане, Нью-Йорке и Париже.

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Голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо недовго горевал после расставания с 25-летней аргентинской супермоделью Камилой Морроне. Их роман длился почти пять лет, но в конце лета стало известно, что Лео и Камила больше не вместе. Новую даму сердца 47-летний голливудский плейбой также присмотрел на подиуме. 27-летняя топ-модель Джиджи Хадид – вот кто теперь волнует воображение Ди Каприо.

Джиджи Хадид 2022 фото Fullscreen
Фото: Instagram gigihadid

Что мы знаем о новой избраннице неоднократного обладателя премии "Оскар"? Джиджи (полное имя звучит как Джелена Нура) Хадид – американка нидерландско-палестинского происхождения. Ее мама, Иоланда Хадид, также была известной моделью и несколько раз была замужем. Например, отец Джиджи – Мохаммед Хадид – калифорнийский строительный магнат, а ее отчим, музыкальный продюсер Дэвид Фостер 14 раз был удостоен премии "Грэмми". Девочка выросла в Малибу, а после окончания средней школы отправилась покорять Нью-Йорк.

Джиджи Хадид 2022 фото Fullscreen
Джиджи Хадид: красивая, успешная, притягательная
Фото: gigihadid

Еще ребенком Джиджи дебютировала в модельном бизнесе, а к 17 года уже рекламировала известные бренды – Tom Ford, Guess и другие. Сестра Белла, которая моложе на два года, также сделала успешную карьеру в модельном бизнесе. Нынче сестры Хадид являются одними из самых высокооплачиваемых топ-моделей мира. Что касается личной жизни, то Джиджи воспитывает двухлетнюю дочь Хай Хадид-Малик, отцом которой является бывший участник группы One Direction Зейн Малик. Они с Джиджи то встречались, то снова сходились, а год назад поставили точку в отношениях. Любопытно, что Джиджи неоднократно высказывалась в поддержку Украины и даже пообещала все свои гонорары за участие в осенних показах 2022 года перечислить в фонд помощи нашей стране.

Светские хроникеры, ссылаясь на свои источники в окружении Ди Каприо, уверяют, что именно он начал "охоту" за Джиджи. Например, среди общих знакомых он наводил справки о вкусах и привычках топ-модели, чтобы максимально ей угодить. По всей видимости, опытному сердцееду удалось заинтересовать звезду модельного бизнеса. Уже в сентябре парочку заметили в Милане на демонстрации коллекции Versace: Джиджи дефилировала на подиуме, а Леонардо был в числе зрителей. Затем их вместе засекли на Неделе моды в Нью-Йорке. И, наконец, Париж. Джиджи прилетела туда, чтобы принять участие в нескольких показах в рамках Недели высокой моды. Следом за ней отправился и Леонардо. Папарацци засекли его, когда он утром выходил из отеля, где остановилась Джиджи. Да и на публике они не стеснялись показываться вместе, хотя пока никак не комментируют в СМИ свои отношения.

Джиджи часто появляется на обложках модных изданий Fullscreen
Джиджи часто появляется на обложках модных изданий

Ранее Фокус сообщал, что Джиджи Хадид продемонстрировала идеальный осенний образ 2022 года

Также мы информировали о том, что Леонардо Ди Каприо проводит время с Джиджи Хадид в Нью-Йорке