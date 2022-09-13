Новый этап. Леонардо Ди Каприо проводит время с Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Недавно актер вышел из 5-летних отношений с другой моделью.

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47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо всерьез заинтересован 27-летней американской супермоделью Джиджи Хадид. Об этом пишет People.

Как известно, звезда фильма "Титаник" пытается добиться взаимности чувств модели палестинского происхождения. Они вместе проводят время в Нью-Йорке.

"Они узнают друг друга… Лео точно преследует Джиджи", — рассказывают источники издания.

Оскароносный актер и звезда подиумов были замечены в компании своих друзей.

"Прошло всего несколько недель с момента расставания (с Камилой Морроне – ред.). С того момента он гуляет с друзьями и семьей", — отмечает инсайдер People.

[ + – ] Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо встречались около пяти лет Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо и 25-летняя модель Камилла Морроне встречались около пяти лет. Однако в конце лета 2022 стало известно об их расставании. Официально обе стороны не комментируют свой новый семейный статус. Бывшую девушку Ди Каприо замечали грустной на прогулке с собакой.

Тем временем голливудский актер подогрел слухи не только о романе с Джиджи Хадид, но и с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Пару заметили вместе на юге Франции. Однако дальше слухов информация о новых романтических отношениях Ди Каприо не пошла.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: gigihadid

27-летняя Джиджи Хадид осенью 2021 вышла из отношений с музыкантом Зейном Маликом. От их союза подрастает двухлетняя дочь Хай.

Напомним, Леонардо Ди Каприо ходил на свидание с Джиджи Хадидом еще летом 2022.

Также Фокус писал о другой предполагаемой девушке Леонардо Ди Каприо — украинской модели Марии Береговой.