Новий етап. Леонардо Ді Капріо проводить час з Джіджі Хадід у Нью-Йорку

Нещодавно актор вийшов з 5-річних стосунків з іншою моделлю.

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47-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо всерйоз зацікавлений 27-річною американською супермоделлю Джіджі Хадід. Про це пише People.

Як відомо, зірка фільму "Титанік" намагається добитися взаємності почуттів моделі палестинського походження. Наразі вони разом проводять час у Нью-Йорку.

"Вони пізнають одне одного. Лео точно переслідує Джіджі", — розповідають джерела видання.

Оскароносний актор та зірка подіумів були помічені в компанії своїх друзів.

"Пройшло всього декілька тижнів з моменту розставання (з Камілою Морроне — ред.). З того моменту він гуляє з друзями та родиною", — зазначає інсайдер People.

[ + – ] Каміла Морроне та Леонардо Ді Капріо зустрічалися близько п'яти років Фото: Getty Images

Леонардо Ді Капріо та 25-річна модель Каміла Морроне зустрічалися близько п'яти років. Проте наприкінці літа 2022 стало відомо про їхнє розставання. Офіційно обидві сторони не коментують свій новий сімейний статус. Колишню дівчину Ді Капріо помічали сумною на прогулянці із собакою.

Тим часом голлівудський актор підігрів чутки не лише про роман з Джіджі Хадід, а й з 22-річною українською моделлю Марією Береговою. Пару помітили разом на півдні Франції. Проте далі чуток інформація про нові романтичні стосунки Ді Капріо не пішла.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: gigihadid

27-річна Джіджі Хадід восени 2021 вийшла зі стосунків з музикантом Зейном Маліком. Від їхнього союзу підростає дворічна донька Хай.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо ходив на побачення з Джіджі Хадід ще влітку 2022.

Також Фокус писав про іншу ймовірну дівчину Леонардо Ді Капріо — українську модель Марію Берегову.