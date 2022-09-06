Нова дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла у світ у total-white образі (фото)

Юна модель прогулялася столицею Великобританії.

22-річну українську модель Марію Берегову помітили під час прогулянки після новини про ймовірний роман з оскароносним Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Нова дівчина голлівудської знаменитості прогулялася з книгою в руках у Лондоні. Для виходу у світ юна модель обрала total-white образ — білі лосини та короткий топ, котрий підкреслив підтягнутий живіт Марії. На ногах українки були світлі слайдери Yeezy.

[ + – ] Марія Берегова у Лондоні

Волосся нової коханої Ді Капріо було розпущене, вона тримала в руках білу сумочку.

[ + – ] Марія Берегова

Зазначимо, що топ Марії коштує 77 фунтів стерлінгів (понад три тисячі гривень).

Голлівудського актора помітили в компанії української моделі одразу після новини про його розставання з 25-річною Камілою Морроне після п'яти років стосунків. У мережі вже жартують про те, що Леонардо Ді Капріо обирає собі все молодших дівчат.

22-річна Марія — дочка впливового українського бізнесмена та спадкоємиця фармацевтичного бізнесу. Вона народилася в Києві, проте виросла у Швейцарії, а зараз навчається в бізнес-школі в Лондоні, щоб очолити сімейну справу.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо також приписують роман з американською супермоделлю Джіджі Хадід.

Також Фокус детально писав про нову ймовірну дівчину 47-річного Леонардо Ді Капріо.