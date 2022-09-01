Леонардо Ді Капріо помітили в компанії української моделі на півдні Франції

Дівчина молодша за попередню пасію актора на три роки.

Не встиг 47-річний оскароносний американський актор Леонардо Ді Капріо розлучитися з 25-річною Камілою Морроне після чотирирічного роману, як його помітили в компанії загадкової брюнетки на яхті а Сен-Тропе. Нова пасія Леонардо — 22-річна українська модель Марія Берегова.

Папараці зняли Марію, коли вона сідала на яхту з Ді Капріо. На ній була обтисла чорна мінісукня Noma Kamali за 150 доларів у поєднанні зі срібними туфлями Mach & Mach за 1100 доларів.

Зі свого боку, актор мав значно скромніший вигляд. Він вибрав стриманий образ під час прогулянки й одягнув королівську синю сорочку для прогулянки, яку він поєднував із парою темних джинсів і кепкою.

Дівчина, за інформацією ЗМІ, вже встигла одружитися з Ахмедом Масудом Абдельхафідом, якого називають поплічником полковника Муаммара Каддафі. Її колишній чоловік Абдельхафід, керівник імперії нерухомості й моди в Монако, є онуком міністра внутрішніх справ. Його називали "правою рукою" та "енциклопедією на ногах" лівійського диктатора Каддафі. Після того, як Каддафі повалили та вбили, Масуд-старший утік у Каїр, де, як повідомляється, помер від хвороби у 2015 році. Брат Абдельхафіда, 32-річний Масуд, у 2016 році одружився з росіянкою Анастасією Фукс, дочкою та спадкоємицею Павла Фукса, російського девелопера.

Але повернемось до Марії. Берегова — дочка впливового українського бізнесмена та спадкоємиця фармацевтичного бізнесу. Дівчина виросла у Швейцарії, а зараз навчається в бізнес-школі в Лондоні, щоб очолити сімейну справу.

У липні Марія опублікувала кілька фотографій, зроблених у Сен-Тропе, а також продемонструвала свій розкішний номер на віллі Belrose вартістю 1220 доларів за ніч. Судячи з облікового запису дівчини, вона любить подорожі, красиві речі та вечірки.

Відомо, що Марія стежить за своїм зірковим бойфрендом у Instagram, а ось він на неї не підписаний.

Нагадаємо, Ді Капріо пожертвував $10 мільйонів на ЗСУ. Актор не раз заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся Олена Смірнова (1915—2008) колись жила в Одесі. Вона емігрувала в Німеччину з батьками після Жовтневої революції, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Другу світову дід і бабуся Леонардо пережили в Німеччині. Смірнова вже як Гелен Інденбіркен народила дочку Імерлін, маму майбутньої зірки, 1943 року в бомбосховищі під час авіанальоту.