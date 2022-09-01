Леонардо Ди Каприо заметили в компании украинской модели на юге Франции

Девушка моложе предыдущей пассии актера на три года.

Не успел 47-летний оскароносный американский актер Леонардо Ди Каприо расстаться с 25-летней Камилой Мороне после четырехлетнего романа, как его заметили в компании загадочной брюнетки на яхте в Сен-Тропе. Как пишет Daily Mail, новая пассия Леонардо – 22-летняя украинская модель Мария Береговая.

Папарацци запечатлели Марию, когда она садилась на яхту с Ди Каприо. На ней было облегающее черное мини-платье Noma Kamali за 150 долларов в сочетании с серебряными туфлями Mach & Mach за 1100 долларов.

В свою очередь актер выглядел куда скромнее. Он выбрал сдержанный образ во время прогулки и надел королевскую синюю рубашку для прогулки, которую он сочетал с парой темных джинсов и кепкой.

Девушка, по информации СМИ, уже успела побывать замужем на Ахмедом Масудом Абдельхафидом, которого называют приспешником полковника Муаммара Каддафи. Ее бывший супруг Абдельхафид, управляющий империей недвижимости и моды в Монако, является внуком министра внутренних дел. Его называли "правой рукой" и "ходячей энциклопедией" ливийского диктатора Каддафи. После того, как Каддафи был свергнут и убит, Масуд-старший бежал в Каир, где, как сообщается, умер от болезни в 2015 году. Брат Абдельхафида, 32-летний Масуд, в 2016 году женился на россиянке Анастасии Фукс, дочери и наследнице Павла Фукса, российского девелопера.

Но вернемся к Марии. Береговая – дочь влиятельного украинского бизнесмена и наследница фармацевтического бизнеса. Девушка выросла в Швейцарии, а сейчас учится в бизнес-школе в Лондоне, чтобы возглавить семейное дело.

В июле Мария опубликовала несколько фотографий, сделаных в Сен-Тропе, а также продемонстрировала свой роскошный номер на вилле Belrose стоимостью 1220 долларов за ночь. Судя по аккаунту девушки, она любит путешествия, красивые вещи и вечеринки.

Известно, что Мария следит за своим зведным бойфрендом в Instagram, а вот он на нее не подписан.

Напомним, Ди Каприо пожертвовал $10 миллионов на ВСУ. Актер не раз заявлял, что у него имеются украинские корни. Его бабушка Елена Смирнова (1915—2008), когда-то жила в Одессе. Она эмигрировала в Германию с родителями после Октябрьской революции, где потом вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена. Вторую мировую дед и бабушка Леонардо пережили в Германии. Смирнова уже как Хелен Инденбиркен родила дочь Имерлин, маму будущей звезды, в 1943 году в бомбоубежище во время авианалета.