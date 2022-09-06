Новая девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет в total-white образе (фото)
Юная модель прогулялась по столице Великобритании.
22-летнюю украинскую модель Марию Берегову заметили во время прогулки после новости о предполагаемом романе с оскароносным Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.
Новая девушка голливудской знаменитости прогулялась с книгой в руках в Лондоне. Для выхода в свет юная модель выбрала total-white образ — белые лосины и короткий топ, подчеркнувший подтянутый живот Марии. На ногах украинки были светлые слайдеры Yeezy.
Волосы новой возлюбленной Ди Каприо были распущены, она держала в руках белую сумочку.
Отметим, что белый топ Марии стоит 77 фунтов стерлингов (свыше трех тысяч гривен).
Голливудский актер был замечен в компании украинской модели сразу после новости о его расставании с 25-летней Камилой Морроне после пяти лет отношений. В Сети уже шутят о том, что Леонардо Ди Каприо выбирает себе все более младших девушек.
22-летняя Мария – дочь влиятельного украинского бизнесмена и наследница фармацевтического бизнеса. Она родилась в Киеве, но выросла в Швейцарии, а сейчас учится в бизнес-школе в Лондоне, чтобы возглавить семейное дело.
Напомним, Леонардо Ди Каприо также приписывают роман с американской супермоделью Джиджи Хадид.
Ранее Фокус подробно писал о новой вероятной девушке 47-летнего Леонардо Ди Каприо.