Джиджи Хадид продемонстрировала идеальный осенний образ 2022 (фото)

Знаменитость удачно соединила тёплые оттенки.

27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала идеальный осенний образ в тёплых тонах. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов прогулялась по Нью-Йорку перед интервью телеведущему Уилли Гейтсу. Для выхода в свет знаменитость палестинского происхождения выбрала желтые штаны карго на низкой посадке и оранжевый кардиган на голое тело. Волосы Джиджи Хадид были собраны в аккуратный пучок, а на лице был легкий дневной макияж.

В качестве аксессуаров молодая мама выбрала золотые подвески и серьги. На ногах американской супермодели были бело-коричневые массивные лоферы.

[ + – ] Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Сейчас модель запускает собственную линейку одежды Guest in Residence, поэтому активно продвигает ее во время интервью влиятельным медиа и телеведущим.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Getty Images

В частности внимание прессы приковано к Джиджи Хадиду и через ее личную жизнь. Звезду подиумов и глянцев подозревают в романе с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо, разошедшимся накануне со своей 25-летней девушкой.

Напомним, Джиджи Хадид снялась в очень необычной фотосессии с волосами дыбом.

Также Фокус писал о самых трендовых штанах осени 2022, которые накануне продемонстрировала Джиджи Хадид.