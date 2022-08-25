Волосы дыбом. Джиджи Хадид снялась в самой необычной и экстравагантной фотосессии
Звезда подиумов раскрыла эксклюзивные детали своего будущего проекта.
27-летняя американская модель Джиджи Хадид снялась в необычной фотосессии для Vogue Italy. Об этом сообщает модный глянец в своих соцсетях.
На страницах популярного журнала cупермодель появится в черном длинном платье, латексном красном комбинезоне и платье-спортивной кофте Adidas. Но самое большое внимание привлекает ее прическа. Звезда подиумов палестинского происхождения предстала перед фотографами в довольно экстравагантном образе – волосы супермодели были зачесаны вверх, а глаза обрамляли широкие черные стрелки.
В частности, Джиджи Хадид призналась журналистам издания, что будет запускать бренд одежды под названием Guest in Residence. Через некоторое время американскую модель будут знать не только по модным дефиле, но и по вещам ее собственного бренда.
Знаменитость не раскрыла все детали по поводу своего будущего проекта, но на некоторые вопросы все же ответила.
"Запуск моего бренда запланирован на первую неделю сентября (2022 – ред.). Цель Guest in Residence – создать трикотажный продукт, который побуждает людей, особенно новое поколение, стремиться инвестировать в высококачественную, но доступную одежду и, в общем плане, создавать гардероб из простых, красивых предметов одежды, которые можно будет комбинировать сотнями способов. В этом мире, подвергнутом влиянию социальных сетей, легко попасть под постоянно меняющееся давление гардероба и трендов", — рассказала журналистам издания будущая дизайнер.
Напомним, Джиджи Хадид вышла со своей дочерью, мамой и сестрой на публику.
Также Фокус писал о специальной коллекции купальников, которую Джиджи Хадид раньше запустила со своей подругой и посвятила дочери Хай.