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Стиль жизни

Волосы дыбом. Джиджи Хадид снялась в самой необычной и экстравагантной фотосессии

Джиджи Хадид, Джиджи Хадид для вог, Джиджи Хадид модель, Джиджи Хадид для вог, дочь Джиджи Хадид
Фото: Vogue Italia | Джиджи Хадид

Звезда подиумов раскрыла эксклюзивные детали своего будущего проекта.

27-летняя американская модель Джиджи Хадид снялась в необычной фотосессии для Vogue Italy. Об этом сообщает модный глянец в своих соцсетях.

На страницах популярного журнала cупермодель появится в черном длинном платье, латексном красном комбинезоне и платье-спортивной кофте Adidas. Но самое большое внимание привлекает ее прическа. Звезда подиумов палестинского происхождения предстала перед фотографами в довольно экстравагантном образе – волосы супермодели были зачесаны вверх, а глаза обрамляли широкие черные стрелки.

В частности, Джиджи Хадид призналась журналистам издания, что будет запускать бренд одежды под названием Guest in Residence. Через некоторое время американскую модель будут знать не только по модным дефиле, но и по вещам ее собственного бренда.

Знаменитость не раскрыла все детали по поводу своего будущего проекта, но на некоторые вопросы все же ответила.

Джиджи Хадид для Vogue Италия

"Запуск моего бренда запланирован на первую неделю сентября (2022 – ред.). Цель Guest in Residence – создать трикотажный продукт, который побуждает людей, особенно новое поколение, стремиться инвестировать в высококачественную, но доступную одежду и, в общем плане, создавать гардероб из простых, красивых предметов одежды, которые можно будет комбинировать сотнями способов. В этом мире, подвергнутом влиянию социальных сетей, легко попасть под постоянно меняющееся давление гардероба и трендов", — рассказала журналистам издания будущая дизайнер.

Джиджи Хадид для Vogue Италия
Джиджи Хадид для Vogue Италия
Фото: Vogue Italia
Джиджи Хадид для Vogue Италия

Напомним, Джиджи Хадид вышла со своей дочерью, мамой и сестрой на публику.

Также Фокус писал о специальной коллекции купальников, которую Джиджи Хадид раньше запустила со своей подругой и посвятила дочери Хай.