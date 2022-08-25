Волосся дибом. Джіджі Хадід знялася в найнезвичнішій та екстравагантній фотосесії

Зірка подіумів розкрила ексклюзивні деталі свого майбутнього проєкту.

27-річна американська модель Джіджі Хадід знялася у незвичній фотосесії для Vogue Italy. Про це повідомляє модний глянець у своїх соцмережах.

На сторінках популярного журналу супермодель з'явиться у чорній довгій сукні, латексному червоному комбінезоні та сукні-спортивній кофті від Adidas. Але найбільше уваги привертає її зачіска. Зірка подіумів палестинського походження постала перед фотографами у доволі екстравагантному образі — волосся супермоделі було зачесане до верху, а на обличчі красувались широкі чорні стрілки.

Зокрема Джіджі Хадід зізналась журналістам видання, що запускатиме бренд одягу, який називатиметься Guest in Residence. То ж через певний час американську модель знатимуть не лише за модними дефіле, а й одягом її власного бренду.

Знаменитість не розкрила всі деталі щодо свого майбутнього проєкту, але на деякі питання все ж відповіла.

[ + – ] Джіджі Хадід для Vogue Італія

"Запуск мого бренду заплановано на перший тиждень вересня (2022 — ред.). Мета Guest in Residence – створити трикотажний продукт, який спонукатиме людей, особливо нове покоління, прагнути інвестувати у високоякісний, але доступний одяг і, у загальному плані, створювати гардероб із простих, красивих предметів одягу, які можна буде комбінувати сотнями способів. У цьому світі, підданому впливу соціальних мереж, легко потрапити під тиск гардероба і трендів, що постійно змінюється", — розповіла журналістам видання майбутня дизайнерка.

[ + – ] Джіджі Хадід для Vogue Італія Фото: Vogue Italia

Нагадаємо, Джіджі Хадід вийшла зі своєю донькою, мамою та сестрою на публіку.

Також Фокус писав про спеціальну колекцію купальників, яку Джіджі Хадід раніше запустила зі своєю подругою та присвятила доньці Хай.