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Стиль жизни

Джиджи Хадид продемонстрировала самые трендовые джинсы осени 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Джиджи Хадид

Мешковатые джинсы все чаще появляются в гардеробах знаменитостей.

27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала самые трендовые штаны для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда глянцев палестинского происхождения вышла на прогулку в Нью-Йорке в облегающей белой майке, светлых "порезанных" мешковатых джинсах Danielle Guizio и белых кроссовках Reebok.

В качестве аксессуаров к сентябрьскому аутфиту молодая мама добавила темно-синюю бейсболку своего бренда Guest In Residence, золотистые чокеры и браслет, солнцезащитные очки и яркую сумочку Prada.

Волосы Джиджи Хадид были распущены. А рядом с ней в этот день папарацци никого не заметили – модель вышла на прогулку сама.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

К мешковатым джинсам часто обращаются Хейли и Джастин Бибер. В последнее время в таких штанах ходила на свидание молодая мама Рианна. Так что свободные джинсы приобретают все большую популярность.

Их преимущество заключается в том, что мешковатые джинсы можно носить как с короткими топами, так и сочетать такие брюки с пальто и более теплыми образами для холодной осени 2022.

Хейли и Джастин Бибер часто демонстрируют мешковатые джинсы
Хейли и Джастин Бибер часто демонстрируют мешковатые джинсы
Фото: Instagram haileybieber

Напомним, Джиджи Хадид подозревают в романтических отношениях с американским актером Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал об идеальных контрастных образах, которые продемонстрировали накануне во время спортивного ивента Джиджи и Белла Хадид.