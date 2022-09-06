Джиджи Хадид продемонстрировала самые трендовые джинсы осени 2022 (фото)
Мешковатые джинсы все чаще появляются в гардеробах знаменитостей.
27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала самые трендовые штаны для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда глянцев палестинского происхождения вышла на прогулку в Нью-Йорке в облегающей белой майке, светлых "порезанных" мешковатых джинсах Danielle Guizio и белых кроссовках Reebok.
В качестве аксессуаров к сентябрьскому аутфиту молодая мама добавила темно-синюю бейсболку своего бренда Guest In Residence, золотистые чокеры и браслет, солнцезащитные очки и яркую сумочку Prada.
Волосы Джиджи Хадид были распущены. А рядом с ней в этот день папарацци никого не заметили – модель вышла на прогулку сама.
К мешковатым джинсам часто обращаются Хейли и Джастин Бибер. В последнее время в таких штанах ходила на свидание молодая мама Рианна. Так что свободные джинсы приобретают все большую популярность.
Их преимущество заключается в том, что мешковатые джинсы можно носить как с короткими топами, так и сочетать такие брюки с пальто и более теплыми образами для холодной осени 2022.
Напомним, Джиджи Хадид подозревают в романтических отношениях с американским актером Леонардо Ди Каприо.
Также Фокус писал об идеальных контрастных образах, которые продемонстрировали накануне во время спортивного ивента Джиджи и Белла Хадид.