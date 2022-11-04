Джиджи Хадид не хочет знакомить Леонардо Ди Каприо с дочерью
Отношения звездной пары развиваются медленно.
Стало известно, как 27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид относится к предстоящему знакомству своего бойфренда Леонардо Ди Каприо и ее двухлетней дочери. Об этом пишет Hollywood Life.
Звезда подиумов палестинского происхождения и молодая мама еще не готова впускать нового возлюбленного в свою семью.
"Джиджи все еще узнает Лео. Поэтому пока она не думает знакомить его со своей дочерью. На самом деле этого даже не было в ее планах. Ее карьера в самом разгаре, но материнство для нее будет всегда важнее всего. Хотя Джиджи снова свободна…" – рассказывает инсайдер, близкий к супермодели.
В частности, известно, что голливудский актер и молодая мама часто тусуются вместе, поэтому вполне логично, что их время от времени замечают на вечеринках.
"Что касается перехода на другой уровень, пройдет много времени, прежде чем она будет готова к этому", — рассказывает источник.
Осенью 2021 Джиджи Хадид разошлась с певцом Зейном Маликом после скандала с домашним насилием со стороны музыканта. Пара встречалась около шести лет и от их союза подрастает двухлетняя дочь Хай Хадид, которую звездная мама прячет от пристального глаза папарацци.
Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо заметили на одной вечеринке.
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