Джиджи Хадид снялась для глянца в образах из круизной коллекции Chanel 2023 (фото)

Бизнесвумен продвигает свою линейку одежды.

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27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид снялась для известного глянца V Magazine. Снимки с фотосессии делятся на странице издания в Instagram.

Молодая мама примерила белый мини-костюм и шорты из круизной коллекции Chanel 2023, миксуя свои образы для фотосессии с аксессуарами и распущенными волосами.

"От летания в воздухе на трапеции в начале этого года для V134 до запуска собственной линейки одежды кашемировых чудес с @guestinresidence, наша последняя звезда обложки для V139 @GigiHadid движется со скоростью света", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Джиджи Хадид

"И когда я думаю о том, что побудило меня к моде, то это были образы. Это были такие [пионеры] как ты", — рассказала Джиджи Хадид глянцевому стилисту.

[ + – ] Джиджи Хадид

Сейчас известно о романе между Джиджи Хадид и 47-летним американским актером Леонардо Ди Каприо. Пару несколько раз замечали на свиданиях.

Звезда подиумов палестинского происхождения воспитывает двухлетнюю дочь от певца Зейна Малика, однако сама пара распалась осенью 2021 из-за скандала с домашним насилием со стороны музыканта.

Напомним, старшая сестра Джиджи Белла Хадид против ее романа с оскароносным актером.

Также Фокус писал о первом рекламном кампейне бренда трикотажной одежды Джиджи Хадид, в котором снялась также модель.