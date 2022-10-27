Джиджи Хадид снялась в первом рекламном кампейне своего бренда одежды (фото)

Знаменитость будет создавать комфортную одежду из 100% кашемира.

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27-летняя американская супермодель и бизнес-вумэн Джиджи Хадид снялась в первом рекламном кампейне своего бренда трикотажной одежды GUEST IN RESIDENCE. Кадрами съемки делятся на Instagram-странице модной марки.

Звезда подиумов палестинского происхождения примеряла образы из первой капсулы своего собственного бренда, ценностями которого являются сочетание комфорта и стиля. Блондинка с роскошными волосами продемонстрировала уютные кофти и брюки, на которые точно стоит обратить внимание осенью и зимой 2022-23.

[ + – ] Джиджи Хадид в рекламном кампейне своего бренда

Молодая мама анонсировала релиз коллекции для школьников, образы из которой также подойдут людям, давно закончившим любые учебные заведения.

"Представляем Varsity FUNK. Будьте готовы вернуться в школу. Запуск 26 октября", — отмечают на странице бренда.

[ + – ] Джиджи Хадид в рекламном кампейне своего бренда

Звезда подиумов и соцсетей, которая два года назад впервые стала мамой, сосредоточилась на создании одежды из 100% кашемира, о чем указано в описании GUEST IN RESIDENCE.

[ + – ] Джиджи Хадид в рекламном кампейне своего бренда

Ранее Хадид участвовала в создании коллекции купальников, которую она посвятила своей 2-летней дочери Хай Малик Хадид.

Напомним, сестра Джиджи Хадид Белла против романа модели с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал об идеальном бархатном костюме для осени 2022, который недавно продемонстрировала Джиджи Хадид.