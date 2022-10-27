Джіджі Хадід знялася в першому рекламному кампейні свого бренду одягу (фото)

Знаменитість створюватиме комфортний одяг зі 100% кашеміру.

Related video

27-річна американська супермодель та бізнесвумен Джіджі Хадід знялася в першому рекламному кампейні свого бренду трикотажного одягу GUEST IN RESIDENCE. Кадрами зйомки діляться на Instagram-сторінці модної марки.

Зірка подіумів палестинського походження приміряла образи з першої капсули свого власного бренду, цінностями якого є поєднання комфорту та стилю. Блондинка з розкішним волоссям продемонструвала затишні кофтинки та штани, на які точно варто звернути увагу восени та взимку 2022-23.

[ + – ] Джіджі Хадід у рекламному кампейні свого бренду

Молода мама анонсувала реліз колекції для школярів, образи з якої також підійдуть людям, котрі давно закінчили будь-які навчальні заклади.

"Представляємо Varsity FUNK. Будьте готові повернутися до школи. Запуск 26 жовтня", — зазначають на сторінці бренду.

[ + – ] Джіджі Хадід у рекламному кампейні свого бренду

Зірка подіумів та соцмереж, яка два роки тому вперше стала мамою, зосередилася на створенні одягу зі 100% кашеміру, про що зазначено в описі GUEST IN RESIDENCE.

[ + – ] Джіджі Хадід у рекламному кампейні свого бренду

Раніше Хадід брала участь у створенні колекції купальників, яку вона присвятила своїй 2-річній доньці Хай Малік Хадід.

Нагадаємо, сестра Джіджі Хадід Белла проти роману моделі з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про ідеальний оксамитовий костюм для осені 2022, який нещодавно продемонструвала Джіджі Хадід.