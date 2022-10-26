В оксамитовому костюмі сапфірового відтінку: Джіджі Хадід на заході у Нью-Йорку

Знаменита модель відвідала захід у Нью-Йорку – вручення престижної нагороди WWD Honors Awards.

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Образ для заходу Джіджі обрала у стилі спортшик. Для публічної появи модель вибрала синій оксамитовий костюм від Tommy Hilfiger, який вона ефектно поєднувала із білою блузою та туфлями-човниками.

Доповнили її вечірній образ кілька діамантових прикрас, макіяж у нюдовій гамі, а також зачіска — її волосся укладене у легкі хвилі.

[ + – ] Джіджі Хадід

Раніше ми писали, що закордонні ЗМІ обговорюють чутки про те, що 47-річний актор Леонардо ді Капріо та 27-річна модель світська левиця Джіджі Хадід стали парою.

Зі свого боку зіркова сестра Джіджі — Белла Хадід — виступила проти нового роману з Ді Капріо. Белла вважає, що 27-річна Джіджі не підходить для голлівудського актора, оскільки надто хороша для нього.