В бархатном костюме сапфирового оттенка: Джиджи Хадид на мероприятии в Нью-Йорке

Знаменитая модель посетила мероприятие в Нью-Йорке — вручение престижной награды WWD Honors Awards.

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Образ для мероприятия Джиджи выбрала в стиле спортшик. Для публичного появления модель выбрала синий бархатный костюм от Tommy Hilfiger, который она эффектно сочетала с белой блузой и туфлями-лодочками.

Дополнили ее вечерний образ несколько бриллиантовых украшений, макияж в нюдовой гамме, а также прическа — ее волосы были уложены в легкие волны.

[ + – ] Джиджи Хадид

Ранее мы писали, что зарубежные СМИ обсуждают слухи о том, что 47-летний актер Леонардо ди Каприо и 27-летняя модель, светская львица Джиджи Хадид стали парой.

В свою очередь звездная сестра Джиджи — Белла Хадид выступила против нового романа с Ди Каприо. Белла считает, что 27-летняя Джиджи не подходит для голливудского актера, поскольку слишком хороша для него.