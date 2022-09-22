Леонардо ди Каприо и 27-летняя Джиджи Хадид начали встречаться

Зарубежные СМИ – англоязычные и немецкоязычные – обсуждают слухи о том, что 47-летний актер Леонардо ди Каприо и 27-летняя модель, светская львица Джиджи Хадид стали парой.

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Издание ссылается на журнал Us Weekly, источник которого говорит: Лео и Джиджи встречаются. Также издание пишет, что Лео давно испытывал симпатию к Джиджи, но девушка отказывала известному актеру.

Фото: Instagram gigihadid

По словам инсайдера, Лео ценит в Джиджи и внешность, и ум: "Конечно, он думает, что она красивая, но он также думает, что она умный и классный человек с очень утонченным и образованным взглядом на жизнь".

Что еще объединяет эту пару? У них есть "много общих друзей. Все рады видеть их вместе, даже если это многих удивило", — говорит источник.

И при этом шутит, что "Джиджи 27 лет, и на самом деле она стара для "схемы добычи девушек", которые нравятся Леонардо. Ведь у Ди Каприо были только девушки моложе 25 лет".

Добавим, несколько месяцев назад ДиКаприо расстался со своей 25-летней девушкой Камилой Морроне.