Леонардо ді Капріо та 27-річна Джіджі Хадід почали зустрічатися

Закордонні ЗМІ — англомовні та німецькомовні — обговорюють чутки про те, що 47-річний актор Леонардо ді Капріо та 27-річна модель, світська левиця Джіджі Хадід стали парою.

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Видання посилається на журнал Us Weekly, джерело якого каже: Лео та Джіджі зустрічаються. Також видання пише, що Лео давно відчував симпатію до Джіджі, але дівчина відмовляла відомому акторові.

Фото: Instagram gigihadid

За словами інсайдера, Лео цінує в Джіджі і зовнішність, і розум: "Звичайно, він думає, що вона красива, але він також думає, що вона розумна та класна людина з дуже витонченим і освіченим поглядом на життя".

Що ще поєднує цю пару? Вони мають "багато спільних друзів. Усі раді бачити їх разом, навіть якщо це багатьох здивувало", — каже джерело.

І при цьому жартує, що "Джіджі 27 років, і насправді вона стара для "схеми видобутку дівчат", які подобаються Леонардо. Адже ДіКапріо мав лише дівчат, молодших 25 років".

Додамо, кілька місяців тому ДіКапріо розлучився зі своєю 25-річною дівчиною Камілою Морроне.