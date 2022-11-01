Джіджі Хадід знялася для глянцю в образах з круїзної колекції Chanel 2023 (фото)

Бізнесвумен просуває свою лінійку одягу.

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27-річна американська супермодель Джіджі Хадід знялася для відомого глянцю V Magazine. Знімками з фотосесії діляться на сторінці видання в Instagram.

Молода мама приміряла білий мінікостюм та шорти з круїзної колекції Chanel 2023, міксуючи свої образи для фотосесії з аксесуарами та розпущеним волоссям.

"Від літання в повітрі на трапеції на початку цього року для V134 до запуску власної лінійки одягу кашемірових чудес з @guestinresidence, наша остання зірка обкладинки для V139 @GigiHadid рухається зі швидкістю світла", — зазначають журналісти видання.

[ + – ] Джіджі Хадід

"І коли я думаю про те, що спонукало мене до моди, то це були образи. Це були такі [піонери] як ти", — розповіла Джіджі Хадід стилістам глянцю.

[ + – ] Джіджі Хадід

Наразі відомо про роман між Джіджі Хадід та 47-річним американським актором Леонардо Ді Капріо. Пару кілька разів помічали на побаченнях. Зірка подіумів палестинського походження виховує дворічну доньку від співака Зейна Маліка, проте сама пара розпалася восени 2021 через скандал з домашнім насильством з боку музиканта.

Нагадаємо, старша сестра Джіджі Белла Хадід проти її роману з оскароносним актором.

Також Фокус писав про перший рекламний кампейн бренду трикотажного одягу Джіджі Хадід, у якому знялася також модель.