Леонардо Ді Капріо не запросив Джіджі Хадід на день народження
Актор відсвяткував свої 48 у колі близьких людей.
48-річний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо не запросив свою ймовірну дівчину Джіджі Хадід на святкування дня народження напередодні. Про це пише Page Six.
Як відомо, голлівудський актор відсвяткував 48-й день народження в колі близьких друзів у Беверлі-Гіллз. Серед запрошених гостей були батьки іменинника, Джордж Ді Капріо та Ірмелін Інденбіркен, Бредлі Купер, Мік Джаггер, Ребел Вілсон з нареченою, Рамі Малек та інші голлівудські знаменитості.
"Це була чудова вечірка з музикою, напоями та їжею", — розповідає інсайдер.
Проте серед гостей не було помічено супермодель та бізнесвумен Джіджі Хадід, з якою останні кілька місяців Леонардо Ді Капріо приписують роман.
Судячи з усього, молода мама була зайнята роботою, адже наразі активно просуває свій бренд трикотажного одягу. Або ж зіркова пара закінчила свої стосунки. Рано чи пізно про це стане відомо від інсайдерів.
Про романтичні стосунки оскароносного актора та зірки подіумів палестинського походження стало відомо одразу після розставання іменинника та 25-річної моделі Камілли Мороне. Втім, роман знаменитостей розвивається не надто швидко.
Нагадаємо, Джіджі Хадід помітили з хорошим другом Леонардо Ді Капріо.
Також Фокус писав про ставлення Джіджі Хадід до ймовірного знайомства Леонардо Ді Капріо з її дворічною донькою.