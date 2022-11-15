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Стиль життя

Леонардо Ді Капріо не запросив Джіджі Хадід на день народження

Леонардо Ді Капріо, Леонардо Ді Капріо джіджі хадід, Леонардо Ді Капріо день народження
Фото: Getty Images | Леонардо Ді Капріо

Актор відсвяткував свої 48 у колі близьких людей.

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48-річний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо не запросив свою ймовірну дівчину Джіджі Хадід на святкування дня народження напередодні. Про це пише Page Six.

Як відомо, голлівудський актор відсвяткував 48-й день народження в колі близьких друзів у Беверлі-Гіллз. Серед запрошених гостей були батьки іменинника, Джордж Ді Капріо та Ірмелін Інденбіркен, Бредлі Купер, Мік Джаггер, Ребел Вілсон з нареченою, Рамі Малек та інші голлівудські знаменитості.

"Це була чудова вечірка з музикою, напоями та їжею", — розповідає інсайдер.

Проте серед гостей не було помічено супермодель та бізнесвумен Джіджі Хадід, з якою останні кілька місяців Леонардо Ді Капріо приписують роман.

Леонардо Ді Капріо виповнилося 48 років

Судячи з усього, молода мама була зайнята роботою, адже наразі активно просуває свій бренд трикотажного одягу. Або ж зіркова пара закінчила свої стосунки. Рано чи пізно про це стане відомо від інсайдерів.

Джіджі Хадід Fullscreen
Джіджі Хадід
Фото: Instagram @gigihadidaccess

Про романтичні стосунки оскароносного актора та зірки подіумів палестинського походження стало відомо одразу після розставання іменинника та 25-річної моделі Камілли Мороне. Втім, роман знаменитостей розвивається не надто швидко.

Нагадаємо, Джіджі Хадід помітили з хорошим другом Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про ставлення Джіджі Хадід до ймовірного знайомства Леонардо Ді Капріо з її дворічною донькою.