Леонардо Ди Каприо не пригласил Джиджи Хадид на день рождения

Актер отпраздновал свои 48 в кругу близких людей.

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48-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо не пригласил свою вероятную девушку Джиджи Хадид на празднование дня рождения накануне. Об этом пишет Page Six.

Как известно, голливудский актер отпраздновал 48-й день рождения в кругу близких друзей в Беверли-Хиллз. Среди приглашенных гостей были родители именинника, Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен, Брэдли Купер, Мик Джаггер, Ребел Уилсон с невестой, Рами Малек и другие голливудские знаменитости.

"Это была отличная вечеринка с музыкой, напитками и едой", — рассказывает инсайдер.

Однако среди гостей не была замечена супермодель и бизнесвумен Джиджи Хадид, с которой последние несколько месяцев Леонардо Ди Каприо приписывают роман.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо исполнилось 48 лет

Судя по всему, молодая мама была занята работой, ведь сейчас активно продвигает свой бренд трикотажной одежды. Или же звездная пара закончила свои отношения. Рано или поздно об этом станет известно от инсайдеров.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Instagram @gigihadidaccess

О романтических отношениях оскароносного актера и звезды подиумов палестинского происхождения стало известно сразу после расставания именинника и 25-летней модели Камиллы Мороне. Впрочем, роман знаменитостей развивается не слишком быстро.

Напомним, Джиджи Хадид заметили с хорошим другом Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал об отношении Джиджи Хадид к вероятному знакомству Леонардо Ди Каприо с ее двухлетней дочерью.