Джиджи Хадид заметили с близким другом Леонардо Ди Каприо (фото)

Знаменитость покидала вечеринку в Нью-Йорке в компании одного из лучших друзей оскароносного актера.

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27-летнюю американскую супермодель Джиджи Хадид заметили с близким другом Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения уходила с вечеринки в Нью-Йорке. На Джиджи Хадид были темно-коричневые брюки карго и черный топ без рукавов. На ногах молодой мамы были светлые туфли на невысокой платформе. А в качестве аксессуаров к аутфиту Хадид выбрала разноцветные бусы и белую сумочку.

Завершая свой общий образ, супермодель надела коричневое кашемировое пальто своего бренда и собрала светлые волосы в пучок.

[ + – ] Джиджи Хадид и друг Леонардо Ди Каприо

Отметим, что пальто Джиджи Хадид стоит 805 фунтов стерлингов (около 33 тысяч гривен).

О предполагаемом романе между 27-летней Джиджи Хадид и 47-летним оскароносным Леонардо Ди Каприо стало известно сразу после расставания актера с моделью Камилой Морроне. В Сети шутили, что голливудская знаменитость не встречается с женщинами старше 25 лет, а его бывшая возлюбленная как раз достигла такого возраста.

Впрочем, Джиджи Хадид исполнилось 27 и она самостоятельно воспитывает двухлетнюю дочь Хай после расставания с певцом Зейном Маликом осенью 2021.

Официально модель и актер не комментируют свой роман, однако инсайдеры часто делятся интересной информацией о развитии отношений американских звезд.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо Фото: Скриншот

Напомним, Джиджи Хадид не готова знакомить свою дочь с новым возлюбленным.

Также Фокус писал о недавней вечеринке, на которой заметили Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид.