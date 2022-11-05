Джиджи Хадид заметили с близким другом Леонардо Ди Каприо (фото)
Знаменитость покидала вечеринку в Нью-Йорке в компании одного из лучших друзей оскароносного актера.
27-летнюю американскую супермодель Джиджи Хадид заметили с близким другом Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов палестинского происхождения уходила с вечеринки в Нью-Йорке. На Джиджи Хадид были темно-коричневые брюки карго и черный топ без рукавов. На ногах молодой мамы были светлые туфли на невысокой платформе. А в качестве аксессуаров к аутфиту Хадид выбрала разноцветные бусы и белую сумочку.
Завершая свой общий образ, супермодель надела коричневое кашемировое пальто своего бренда и собрала светлые волосы в пучок.
Отметим, что пальто Джиджи Хадид стоит 805 фунтов стерлингов (около 33 тысяч гривен).
О предполагаемом романе между 27-летней Джиджи Хадид и 47-летним оскароносным Леонардо Ди Каприо стало известно сразу после расставания актера с моделью Камилой Морроне. В Сети шутили, что голливудская знаменитость не встречается с женщинами старше 25 лет, а его бывшая возлюбленная как раз достигла такого возраста.
Впрочем, Джиджи Хадид исполнилось 27 и она самостоятельно воспитывает двухлетнюю дочь Хай после расставания с певцом Зейном Маликом осенью 2021.
Официально модель и актер не комментируют свой роман, однако инсайдеры часто делятся интересной информацией о развитии отношений американских звезд.
Напомним, Джиджи Хадид не готова знакомить свою дочь с новым возлюбленным.
Также Фокус писал о недавней вечеринке, на которой заметили Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид.