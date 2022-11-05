Джіджі Хадід помітили з близьким другом Леонардо Ді Капріо (фото)

Знаменитість покидала вечірку у Нью-Йорку в компанії одного з найкращих друзів оскароносного актора.

Related video

27-річну американську супермодель Джіджі Хадід помітили з близьким другом Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження виходила з вечірки в Нью-Йорку. На Джіджі Хадід були темно-коричневі штани карго та чорний топ без рукавів. На ногах молодої мами були світлі туфлі на невисокій платформі. А як аксесуари до аутфіту Хадід обрала різнокольорове намисто та білу сумочку.

Завершуючи свій загальний образ, супермодель надягнула коричневе кашемірове пальто свого бренду та зібрала світле волосся в пучок.

[ + – ] Джіджі Хадід та друг Леонардо Ді Капріо

Зазначимо, що пальто Джіджі Хадід коштує 805 фунтів стерлінгів (близько 33 тисяч гривень).

Про ймовірний роман між 27-річною Джіджі Хадід та 47-річним оскароносним Леонардо Ді Капріо стало відомо одразу після розставання актора з моделлю Камілою Морроне. У мережі жартували, що голлівудська знаменитість не зустрічається з жінками старшими за 25 років, а його колишня кохана якраз досягла такого віку.

Втім, Джіджі Хадід виповнилося 27 і вона самостійно виховує дворічну доньку Хай після розставання зі співаком Зейном Маліком восени 2021.

Офіційно модель та актор не коментують свій роман, проте інсайдери часто діляться цікавою інформацією щодо розвитку стосунків американських зірок.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джіджі Хадід не готова знайомити свою доньку з новим коханим.

Також Фокус писав про нещодавню вечірку, на якій помітили Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід.