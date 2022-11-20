Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид сходили на свидание (фото)

Знаменитости продолжают подогревать слухи о романе, при этом официально не комментируя свой семейный статус.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид заметили на свидании в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара выходила из ресторана Cipriani, когда их заметили местные папарацци. Звезда подиумов палестинского происхождения выбрала для романтического ужина черный топ, серые брюки и байкерскую трендовую куртку. К образу молодая мама добавила сероватый шарф.

Тем временем оскароносный актер выбрал для выхода черную куртку, джинсы и кепку.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

И хотя знаменитости официально не комментируют свой роман, уже несколько месяцев в Сети обсуждают новый семейный статус звезды фильма "Титаник" и американской супермодели.

Отметим, что 27-летняя Джиджи Хадид воспитывает двухлетнюю дочь Хай от союза с музыкантом Зейном Маликом. Тем временем Леонардо Ди Каприо разорвал романтические отношения с моделью Камиллой Морроне в конце лета 2022. Практически сразу начали распространяться слухи о романе 48-летнего оскароносного актера и Джиджи Хадид, однако прямо они не заявляют о своих новых отношениях.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

Напомним, на вечеринке по поводу дня рождения Леонардо Ди Каприо не была замечена Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о нежелании Джиджи Хадид знакомить нового возлюбленного с дочерью.