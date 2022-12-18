Играл в нарды. Журналист описал поведение Леонардо Ди Каприо во время полета

Симону Стольцову удалось сидеть в самолете прямо возле голливудской знаменитости.

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Американский журналист Симон Стольцов рассказал, как сидел в самолете рядом с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

"Я в самолете сижу рядом с Леонардо Ди Каприо… Что мне делать?" — спросил своих подписчиков журналист.

По словам Стольцова, оскароносный актер большую часть времени во время полета играл в нарды на телефоне. Впоследствии Ди Каприо заказал газировку и немного подсоленного горошка.

Что касается внешнего вида знаменитости, то для путешествия он выбрал черные кроссовки бренда Hoka.

Также Леонардо Ди Каприо попросил журналиста воспользоваться его подстаканником.

"Я думал сказать: "Джек, мы летим!" Я оставил его в покое", — отметил Стольцов.

В начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Леонардо Ди Каприо перечислил на нужды ВСУ 10 миллионов долларов. Несмотря на это, публично оскароносный актер не озвучил свою политическую позицию.

Сейчас Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид, которая осенью 2021 года разошлась с певцом Зейном Маликом и воспитывает двухлетнюю дочь Хай.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид сходили на свидание.

Также Фокус писал о реакции Леонардо Ди Каприо на полномасштабную войну в Украине.