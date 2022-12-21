Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с другой девушкой (фото)
Ранее знаменитости активно приписывали роман с моделью Джиджи Хадид.
48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 23-летней актрисой. Об этом пишет Daily Мail.
Звезду фильма "Титаник" "поймали" местные папарацци в Голливуде, когда Ди Каприо появился на публике с Викторией Ламас. В частности, пару заметили во время того, как они садились в одну машину, улыбались и выглядели счастливыми.
Интересный факт, что 23-летняя актриса родилась через два года после выхода культового фильма "Титаник" с Ди Каприо в главной роли. Виктория – дочь актера Лоренцо Ламаса.
Ранее 48-летнему актеру активно приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. Впрочем, на вечеринке в честь своего дня рождения актер не пригласил свою вероятную возлюбленную, хотя инсайдеры западных таблоидов сообщали, что голливудский актер серьезно настроен и планирует будущее с 27-летней звездой подиумов палестинского происхождения.
Напомним, известный журналист сидел рядом с Леонардо Ди Каприо в одном самолете и описал поведение актера.
Также Фокус писал об отношении Леонардо Ди Каприо к полномасштабной войне в Украине.