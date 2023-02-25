Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо снова сходили на свидание (фото)

Знаменитостей, которым несколько месяцев приписывали роман, заметили после ужина в итальянском ресторане.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид и голливудский актер Леонардо Ди Каприо снова сходили на свидание. Об этом пишет Page Six.

Знаменитости, которым несколько месяцев активно приписывали роман в Сети, насладились общим ужином в Милане.

На снимках папарацци звезда фильма "Титаник" и молодая мама выходили из ресторана "Casa Cipriani". Известно, что Ди Каприо и Хадид прибыли в заведение около полуночи по местному времени.

[ + – ] Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо

Также сообщается, что модель и голливудский актер посетили общую вечеринку в честь дня рождения главного редактора британского "Vogue" Эдварда Эннинфула, на которой также присутствовали Кендалл Дженнер, Дакота Джонсон и другие мировые звезды.

Впрочем, источники сообщают, что Ди Каприо и Хадид сидели вместе в частном баре и проводили время тет-а-тет.

"Они улыбались внутри [Casa Cipriani]", – рассказывает инсайдер.

Осенью 2022 года начали распространяться слухи о романе между 48-летним американским актером и моделью палестинского происхождения. Их часто замечали на свиданиях, однако знаменитости официально не комментировали домыслов поклонников.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: gigihadid

Впоследствии стало известно о прекращении общения Джиджи Хадид, воспитывающей двухлетнюю дочь Хай, и Леонардо Ди Каприо, которого начали замечать в компании других молодых моделей. Среди спутниц легендарного актера были украинка Мария Берегова, израильская модель Эден Полани и другие.

Впрочем, представители Ди Каприо опровергают слухи в Сети о новых увлечениях актера и отмечают, что он просто дружит с этими девушками.

Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо посетили одно мероприятие в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об отношении Леонардо Ди Каприо к слухам в Сети по поводу его увлечения младшими девушками.