Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили одно мероприятие
Осенью 2022 года знаменитостям активно приписывали роман в Сети.
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид посетили одно мероприятие. Об этом пишет Page Six.
Сообщается, что знаменитости, которым раньше активно приписывали роман в Сети, стали гостями Недели моды в Нью-Йорке.
Джиджи Хадид сидела за столиком владельца клуба "с кучей моделей", но как только она вылетела, Ди Каприо прибыл и сел с теми же моделями.
"[Он] не сказал ни слова. На нем была бейсболка, он разговаривал только с двумя своими друзьями-мужчинами", — сообщили инсайдеры.
Ди Каприо и Хадид впервые познакомились в сентябре 2022 в прошлом сезоне NYFW, когда их заметили на вечеринке в мансарде и в Casa Cipriani.
Источник рассказал тогда, что они "знакомились друг с другом" и не торопились, а "делали это медленно".
В частности, сообщалось, что они "очень любят друг друга, но ни один из них сейчас не хочет ничего серьезного".
Распорядок дня Ди Каприо, который может включать в себя перелет в Майами или Сент-Бартс, был "слишком труден для Джиджи".
"У Джиджи нет сил бежать за Ди Каприо", — рассказывал инсайдер.
Напомним, новая вероятная девушка Леонардо Ди Каприо удалила свой аккаунт в Instagram.
Также Фокус писал о комментарии коллеги Леонардо Ди Каприо по поводу его постоянного увлечения младшими девушками.