Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили одно мероприятие

Осенью 2022 года знаменитостям активно приписывали роман в Сети.

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид посетили одно мероприятие. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что знаменитости, которым раньше активно приписывали роман в Сети, стали гостями Недели моды в Нью-Йорке.

Джиджи Хадид сидела за столиком владельца клуба "с кучей моделей", но как только она вылетела, Ди Каприо прибыл и сел с теми же моделями.

"[Он] не сказал ни слова. На нем была бейсболка, он разговаривал только с двумя своими друзьями-мужчинами", — сообщили инсайдеры.

Ди Каприо и Хадид впервые познакомились в сентябре 2022 в прошлом сезоне NYFW, когда их заметили на вечеринке в мансарде и в Casa Cipriani.

Источник рассказал тогда, что они "знакомились друг с другом" и не торопились, а "делали это медленно".

В частности, сообщалось, что они "очень любят друг друга, но ни один из них сейчас не хочет ничего серьезного".

Распорядок дня Ди Каприо, который может включать в себя перелет в Майами или Сент-Бартс, был "слишком труден для Джиджи".

[ + – ] Джиджи Хадид

"У Джиджи нет сил бежать за Ди Каприо", — рассказывал инсайдер.

Напомним, новая вероятная девушка Леонардо Ди Каприо удалила свой аккаунт в Instagram.

Также Фокус писал о комментарии коллеги Леонардо Ди Каприо по поводу его постоянного увлечения младшими девушками.