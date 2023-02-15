Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід відвідали один захід

Восени 2022 знаменитостям активно приписували роман у мережі.

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Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та супермодель Джіджі Хадід відвідали один захід. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що знаменитості, яким раніше активно приписували роман в мережі, стали гостями Тижня моди в Нью-Йорку.

Джіджі Хадід сиділа за столиком власника клубу "з купою моделей", але щойно вона вилетіла, Ді Капріо прибув і сів з тими ж моделями.

"[Він] не сказав ні слова. На ньому була бейсболка, він розмовляв лише з двома своїми друзями-чоловіками", — повідомили інсайдери.

Ді Капріо та Хадід вперше познайомилися у вересні 2022 під час минулого сезону NYFW, коли їх помітили на вечірці в мансарді та в Casa Cipriani.

Джерело розповіло тоді, що вони "знайомилися одне з одним" і не поспішали, а "робили це повільно".

Зокрема повідомлялося, що вони "дуже люблять одне одного, але жоден із них зараз не хоче нічого серйозного".

Розпорядок дня Ді Капріо, який може включати в себе переліт у Маямі або Сент-Бартс, був "занадто важким для Джіджі".

[ + – ] Джіджі Хадід

"У Джіджі немає сил бігти за Ді Капріо", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо видалила свій акаунт в Instagram.

Також Фокус писав про коментар колеги Леонардо Ді Капріо щодо його постійного захоплення молодшими дівчатами.