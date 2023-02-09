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Стиль жизни

Новая вероятная девушка Леонардо Ди Каприо удалила свой Instagram

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Фото: Instagram Eden Polani | Иден Полани

Действие было предпринято после активных обсуждений нового романа голливудской звезды. Впрочем, впоследствии Иден Полани восстановила аккаунт.

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19-летняя израильская модель Иден Полани и новая вероятная девушка Леонардо Ди Каприо удалила свою страницу в Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов, которая, по слухам, была девушкой 48-летнего голливудского актера, удалила свой аккаунт в Instagram после того, как в Сети активно начали обсуждать их вероятный роман.

Имя пользователя @edenpolanii для учетной записи Полани в Instagram было активным до утра 8 февраля 2023 года, но впоследствии на странице было указано, что учетная запись уже "недоступна".

Иден Полани

Это действие было предпринято вскоре после того, как источник, связанный с актером, опроверг слухи об отношениях между ними. Однако учетная запись сейчас активна и имеет более 260 000 подписчиков.

48-летний американский актер и 19-летняя израильская модель были замечены на вечеринке в Лос-Анджелесе, что вызвало слухи о новом романе Ди Каприо.

"Лео и Иден случайно сидели рядом друг с другом на вечеринке и были в одной группе… То, что Лео мог разговаривать с девушкой или сидеть с ней, не означает, что он встречается с ней", — рассказывал инсайдер, близкий к звезде фильма "Титаник".

Леонардо Ди Каприо в роли Ромео Fullscreen
Леонардо Ди Каприо в роли Ромео
Фото: Скриншот

Напомним, обнародованы новые подробности возможных отношений Леонардо Ди Каприо и 19-летней Иден Полани.

Также Фокус писал о мнении коллеги Леонардо Ди Каприо по поводу его постоянного увлечения младшими девушками.