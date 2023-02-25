Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо знову сходили на побачення (фото)

Знаменитостей, яким кілька місяців приписували роман, помітили після вечері в італійському ресторані.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід та голлівудський актор Леонардо Ді Капріо знову сходили на побачення. Про це пише Page Six.

Знаменитості, яким кілька місяців активно приписували роман у мережі, насолодилися спільною вечерею в Мілані.

На знімках папараці зірка фільму "Титанік" та молода мама виходили з ресторану "Casa Cipriani". Відомо, що Ді Капріо та Хадід прибули до закладу близько опівночі за місцевим часом.

[ + – ] Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо

Також повідомляється, що модель та голлівудський актор відвідали загальну вечірку на честь дня народження головного редактора британського "Vogue" Едварда Еннінфула, на якій також були присутні Кендалл Дженнер, Дакота Джонсон та інші світові зірки.

Втім, джерела повідомляють, що Ді Капріо та Хадід сиділи разом у приватному барі та проводили час тет-а-тет.

"Вони посміхалися всередині [Casa Cipriani]", — розповідає інсайдер.

Восени 2022 почали поширюватися чутки про роман між 48-річним американським актором та моделлю палестинського походження. Їх часто помічали на побаченнях, проте знаменитості офіційно не коментували домислів прихильників.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: gigihadid

Згодом стало відомо про припинення спілкування Джіджі Хадід, яка виховує дворічну доньку Хай, та Леонардо Ді Капріо, якого почали помічати в компанії інших молодих моделей. Серед супутниць легендарного актора були українка Марія Берегова, ізраїльська модель Еден Полані та інші.

Втім, представники Ді Капріо спростовують чутки у мережі про нові захоплення актора та зазначають, що він просто дружить з цими дівчатами.

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо відвідали один захід у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до чуток у мережі щодо його захоплення молодшими дівчатами.