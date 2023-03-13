Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід були помічені разом на вечірці

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід знову підігріли чутки про свій роман.

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27-річна супермодель Джіджі Хадід була помічена на вечірці Даррена Дзенсіола та Річі Аківи перед "Оскаром" у п'ятницю ввечері в Лос-Анджелесі і, згідно з численними повідомленнями закордонних ЗМІ, провела більшу частину вечора разом із 48-річним голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Про це пише People.

"Вони були разом майже всю ніч і майже не рухалися зі свого місця", — сказало джерело.

Однак інсайдер повідомив PageSix, що "це були не [тільки] вони вдвох" разом.

"Лео ховався у VIP-секції з групою людей", — сказав очевидець, зазначивши, що пара була з тією ж компанією, яка нещодавно приєдналася до них за вечерею у Мілані.

На фото папараці Джіджі була одягнена в пару чорних шкіряних штанів із заниженою талією із джинсовими вставками по всьому матеріалу. Модель, яка нещодавно з'явилася на подіумі для Versace, доповнила свій вечірній образ шкіряною курткою з довгими рукавами, яка збігалася за кольором з її загальним ансамблем. Вона одягла пару чорних ботильйонів, які були частково сховані краєм її стильних штанів.

Нагадаємо, наприкінці лютого знаменитості, яким кілька місяців активно приписували роман у мережі, насолодилися спільною вечерею у Мілані.

На знімках папараці зірка фільму "Титанік" і молода мама виходили з ресторану "Casa Cipriani". Відомо, що Ді Капріо та Хадід прибули до закладу близько опівночі за місцевим часом.

Восени 2022 року почали поширюватися чутки про роман між 48-річним американським актором та моделлю палестинського походження. Їх часто помічали на побаченнях, проте славнозвісності офіційно не коментували домислів шанувальників.

Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до чуток у мережі щодо його захоплення молодшими дівчатами.