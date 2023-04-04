Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід продовжують тусуватися разом

Про ймовірні стосунки зіркової пари вперше заговорили восени 2022 року.

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48-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та модель Джіджі Хадід "все ще тусуються разом", оскільки вони "насолоджуються компанією один одного". Про це повідомляє ЕТ.

Зірку фільму "Титанік" уже пов’язували з 27-річною моделлю палестинського походження, а також він спростував свіжі чутки про те, що зустрічається з ведучою програми "Love Island" Маєю Джамою.

Наразі джерела кажуть, що Джіджі та Лео все ще дружать і зустрічаються, коли "дозволяє їхній напружений графік".

"Джіджі та Лео все ще тусуються та розмовляють, коли їм це підходить", — розповідає інсайдер.

"Вони обоє насолоджуються компанією один одного і весело проводять час разом, коли це дозволяє їхній напружений графік. Іоланда та Белла знають, що Джіджі здатна приймати здорові рішення, і вони підтримують її, головним пріоритетом Джіджі є її дівчинка", — додає джерело.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Інсайдер додав: "Її донька завжди на першому місці та в авангарді всього в її житті".

Раніше повідомлялося, що роман Джіджі та Лео "розійшовся". Модель розлучилася із співаком Зейном Маліком у 2021 році через шість років і виховує дворічну дочку Хай.

Джіджі та Лео знову розпалили чутки про знайомство після того, як їх обох побачили на одній вечірці з нагоди вручення Оскара — на заході Бейонсе та Джей-Зі в легендарному Шато Мармон.

Перед цим Джіджі помітили на виході з вечірки перед врученням премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, де також був присутній актор "Вовка з Волл-стріт".

Джіджі Хадід Фото: gigihadid

Модель та актор уперше зав’язали романтичні стосунки у вересні 2022 після того, як їх бачили разом під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо підігрів чутки про свій новий роман.

Також Фокус писав про нещодавню вечірку, на якій помітили Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід.