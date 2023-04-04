Леонардо Ді Капріо підігрів чутки про новий роман (фото)

Голлівудський актор відправив своїй обраниці букет троянд.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо підігрів чутки про свій новий роман. Про це пише The Sun.

Новою обраницею голлівудської зірки стала 28-річа модель та ведуча шоу "Love Island" Мая Джама. Дівчина відвідала з актором вечірку у Лондоні в лютому 2023, перш ніж провести більше часу з легендарним Ді Капріо в Нью-Йорку.

Як відомо, Лео також надіслав Маї троянди як романтичний жест після того, як їх познайомили спільні друзі.

Пара двічі гуляла разом у Лондоні на вихідних Bafta. Потім пара провела час під час вечорів у Нью-Йорку, коли обидва були там на роботі.

Минулого місяця Маю та Лео сфотографували з друзями, коли вони виходили з клубу Le Piaf у Парижі. І тепер вони планують проводити більше часу одне з одним.

Джерело повідомило: "Мая і Лео регулярно спілкуються і були на низці побачень".

"Вони обидва нещодавно розірвали довгострокові стосунки, тому ніхто з них не поспішає ні з чим — вони розважаються і дивляться, як це відбувається", — додає інший інсайдер.

Леонардо Ді Капріо та Мая Джама

"Вони живуть у різних країнах, і у Маї були стосунки на відстані раніше, і вона знає, що це важко, тому вони йдуть на день за днем. Хоча Лео, звичайно, залицявся до неї, він любить проводити з нею час", — розповідає джерело.

Зокрема повідомляється, що в серпні 2022 Мая розірвала заручини з 26-річним австралійським баскетболістом Беном Сіммонсом після року спільного життя.

Мая Джама

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили на велосипедній прогулянці.

Також Фокус писав про те, що Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо сходили на спільну вечірку.