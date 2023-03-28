У кепці та масці: Леонардо Ді Капріо на велосипедній прогулянці (фото)

Актор повечеряв в італійському ресторані та проїхався на велосипеді весняним Нью-Йорком.

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48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили на прогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Великого Гетсбі" прикрив обличчя темною кепкою та захисною маскою, коли вийшов на велосипедну прогулянку в Нью-Йорку.

Ді Капріо намагався помітити радари в головному уборі LA Dodgers із довгим волоссям, яке було видно знизу. Він зігрівся у чорній куртці, яку одягнув поверх блакитної футболки та прямих джинсів.

Леонардо Ді Капріо

Щоб завершити свій повсякденний ансамбль, Лео взув пару темних елегантних шкіряних кросівок, перш ніж сісти на громадський велосипед Citi.

Після обіду в елітному італійському ресторані Cipriani Downtown він проїхався жвавими вулицями, де його "зловили" місцеві папараці.

Леонардо Ді Капріо

Влітку 2022 стало відомо про розставання голлівудського актора та його дівчини Каміли Морроне після 5-ти років стосунків. Згодом Ді Капріо тривалий час приписували роман з моделлю Джіджі Хадід, яка виховує дворічну доньку Хай від співака Зейна Маліка. Втім, офіційно зірки не коментували домисли в мережі.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід помітили на одній вечірці.

Також Фокус писав про допит Леонардо Ді Капріо ФБР через звʼязки актора з малайзійським фінансистом.