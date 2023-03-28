В кепке и маске: Леонардо Ди Каприо на велосипедной прогулке (фото)
Актер поужинал в итальянском ресторане и проехался на велосипеде по весеннему Нью-Йорку.
48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Большого Гэтсби" прикрыл лицо темной кепкой и защитной маской, когда вышел на велосипедную прогулку в Нью-Йорке.
Ди Каприо пытался заметить радары в головном уборе LA Dodgers с длинными волосами, которые были видны снизу. Он согрелся в черной куртке, которую надел поверх голубой футболки и прямых джинсов.
Чтобы завершить свой повседневный ансамбль, Лео надел пару темных элегантных кожаных кроссовок, прежде чем сесть на общественный велосипед Citi.
После обеда в элитном итальянском ресторане Cipriani Downtown он проехался по оживленным улицам, где его "поймали" местные папарацци.
Летом 2022 стало известно о расставании голливудского актера и его девушки Камилы Морроне после 5-ти лет отношений. Впоследствии Ди Каприо долгое время приписывали роман с моделью Джиджи Хадид, воспитывающей двухлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика. Впрочем, официально звезды не комментировали домыслы в Сети.
Напомним, Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид заметили на одной вечеринке.
Также Фокус писал о допросе Леонардо Ди Каприо ФБР из-за связей актера с малазийским финансистом.